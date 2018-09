Excelsior blijft groeien op commercieel vlak

Waar Excelsior het op sportief vlak al jarenlang goed doet, werpen de sportieve successen ook buiten het veld hun vruchten af. Commercieel directeur Wouter Gudde wil dat mensen niet alleen naar het stadion komen voor het voetbal, maar voor een avondje uit.

In dat kader heeft de directeur een nieuw concept bedacht wat lijkt te werken: want tijdens de wedstrijd Excelsior-sc Heerenveen zat de Business Lounge propvol.Zodoende lijkt uitbreiding in de nabije toekomst noodzakelijk.

Bekijk hierboven de hele reportage over het commerciële succes van Excelsior.