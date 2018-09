Rotterdamse wijk Middelland krijgt honderden extra fietsrekken

Fietsers in Rotterdam-Middelland krijgen vanaf 15 oktober extra plekken om hun fiets te parkeren. De gemeente gaat 246 fietsrekken neerzetten in Middelland-Midden en Middelland-Noord, goed voor zeker 492 fietsen.

De gemeente is al langer op de hoogte van het gebrek aan fietsparkeerplekken in sommige wijken. Vooral in wijken waar woningen geen eigen berging hebben, zijn bewoners aangewezen op het parkeren van hun fiets op straat.

Er is daarom voor een speciale aanpak gekozen in drie wijken: naast Middelland zijn ook de wijken Bergpolder en Kralingen-West aangewezen als proefgebied voor extra fietsplekken. De selectie voor die drie wijken is gemaakt op basis van het aantal aanvragen voor fietsnietjes, de wachtlijst voor fietstrommels en binnengekomen klachten.

Er zal ook actief worden gehandhaafd op fietswrakken. In winkelstraten en bij metrostations worden weesfietsen (fietsen zonder eigenaar) verwijderd. Dit moet zoveel mogelijk plekken vrijmaken in de bestaande rekken. Het plaatsen start op 15 oktober en duurt tot 21 december.

De nieuwe rekken worden neergezet in de volgende straten:

• Bellevoystraat

• Beukelsdijk

• Claes de Vrieselaan

• Duivenvoordestraat

• Essenburgsingel

• Henegouwerplein

• Hondiusstraat

• Jan Sonjesstraat

• Jan Porcellisstraat

• Jan van Vuchtstraat

• Schermlaan

• Schietbaanlaan

• Suze Groeneweglaan

• 1e Middellandstraat

• 2e Middellandstraat

• Van der Poelstraat

• Velsenluststraat

• Volmarijnstraat

• Witte van Haemstedestraat