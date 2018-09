Deel dit artikel:











Rob Jacobs in FC Rijnmond: 'Feyenoord is zonder Van Persie een middenmoter' FC Rijnmond van 24 september met Rob Jacobs, Sinclair Bischop, Ruud van Os en presentator Bart Nolles

Rob Jacobs was maandag te gast in de uitzending van FC Rijnmond. Hij werd bijgestaan door presentator Bart Nolles, Feyenoord-watcher Sinclair Bischop en chef sport Ruud van Os. Jacobs gaf in FC Rijnmond aan, dat Feyenoord niet zonder Van Persie kan.

"Zonder hem staan ze in de middenmoot, duizend procent", zegt Jacobs in FC Rijnmond.

"Maar goed, dat doen ze nu niet. Ze staan gelijk met Ajax, laten we dat vooral benadrukken. Maar er zijn toch een aantal mensen die zwaar beneden hun niveau voetballen." Tijdens de uitzending gaan de mannen ook in op het schwalbe-incident van Steven Berghuis en worden Sparta, Excelsior en FC Dordrecht ook besproken. Bekijk hierboven heel de uitzending.