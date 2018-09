Tristan Algera terug bij HC Rotterdam: 'Er staat nog wat open, ik wil hier echt kampioen worden'

International Tristan Algera is terug bij HC Rotterdam. De verdediger maakte vijf seizoenen geleden de overstap naar HGC en keerde deze zomer terug bij zijn ploeg waar hij in de jeugd speelde. Algera wil na het kampioenschap in 2013, wat hij niet bewust meemaakte, dolgraag kampioen worden met zijn club.

Algera gaf in het kampioensjaar van 2013 aan te vertrekken bij zijn ploeg. Hij speelde daarna niet meer en zag zijn ploeg kampioen worden. "Ja dat is een dubbel gevoel. De kampioensfoto staat wel in een lijstje bij mij thuis, maar je hebt er wel een minder gevoel bij dan de rest van de selectie. Dat was vervelend.

Het was een fantastisch jaar, maar voor mij was het als enige echt echt een verschrikkelijk jaar. Het mag de pret niet bederven op zo'n moment, dan wil je dat absoluut niet laten merken. Als het mij nu zou lukken om hier kampioen te worden, dan is mijn checklist is wel klaar. Er staat nog wel wat open. Ik wil hier wel echt kampioen worden."

