Dervisoglu (Sparta) praat met Fraser: 'Ik lijd te veel balverlies'

Sparta neemt het dinsdagavond in de KNVB Beker op tegen derdedivisionist VV Noordwijk. De ploeg uit Rotterdam-West wil dan het 0-0 gelijkspel tegen TOP Oss van afgelopen vrijdag wegspoelen. Spits Dervisoglu vindt dat Noordwijk in ieder geval niet onderschat mag worden. "Je ziet dat zulke clubs uit de derde divisie kans maken tegen grotere clubs", zegt hij tegenover RTV Rijnmond.

Dervisoglu begon goed bij Sparta, maar zit de afgelopen wedstrijden op de bank. "Nu is het even een mindere fase, maar dat hoort ook bij voetbal. Ik denk dat elke speler dat meemaakt. Het is nu weer knokken voor mijn plaats."

Trainer Henk Fraser praat veel met Dervisoglu. "Hij laat zien dat hij me een goede speler vindt. Alleen moet ik nog werken aan bepaalde punten. Ook omdat ik nog een jonge speler ben. Ik lijd iets te veel balverlies en dat zit ook een beetje in mijn spel. Het moet er wel uit. Ik ga proberen eraan te werken."

Bekijk hierboven heel het interview met Dervisoglu, daar gaat hij ook in op het gelijkspel tegen TOPOss van afgelopen vrijdag.