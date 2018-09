Deel dit artikel:











Rotterdamse kinderrechter: 'strenger straffen helpt niet' Beatrix Darantinao en Melvin van Kuilenburg

Het is de Week van de Rechtspraak en dat betekent dat rechtbanken in heel Nederland speciale activiteiten voor het publiek organiseren. In Rotterdam en Dordrecht staat het in het teken van jongeren.

In de studio van Radio Rijnmond zaten maandag kinderrechter Melvin van Kuilenburg en de jonge rechtspraak reporter Beatrix Darantinao . Zij spraken over zaken waarbij jongeren betrokken zijn: civiele procedures rond echtscheiding en uithuisplaatsingen. Strafzaken waarbij jongeren tussen de 12 en 18 jaar verdachte zijn. Van Kuilenburg bestrijdt het beeld dat 'jonge boefjes' in steeds grotere getale de rechtszalen bevolken en steeds ernstiger delicten plegen. "Het is gewoon niet waar. De criminaliteit daalt en dat zie je ook onder jongeren." De roep om strenger straffen uit Den Haag, ook bij jonge criminelen, begrijpt hij niet. "Ik kan het niet hard genoeg roepen: strenger straffen hélpt niet. Dat gaat er vanuit dat jongeren welbewust een misdrijf plegen en dat is in 99 van de 1000 gevallen niet zo. Pubers denken gewoon niet zo goed na. Dan kan je er tachtig miljoen jaar aan vastplakken, maar dat heeft niet zoveel zin." Klik boven op de blauwe tegel en luister het hele interview terug.