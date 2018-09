Deel dit artikel:











Inzamelingsactie voor 'retegoede tribune' Kantine Walhalla Kantine Walhalla

Kantine Walhalla in Rotterdam is toe aan een nieuwe tribune. De zelfgebouwde tribune valt na vier jaar 'van ellende bijna uit elkaar', en dus is het theater een crowdfundingsactie begonnen. Streefbedrag? 80 duizend euro.

Sinds 2014 is Kantine Walhalla de tweede theaterzaal van Theater Walhalla. De tribune met 160 zitplaatsen zit sindsdien bijna wekelijks vol, maar inmiddels zijn de stoelen kapot en nodig toe aan vervanging. "We willen niet langer dat ons publiek na een avond in Kantine Walhalla met een houten kont naar buiten loopt", zegt een woordvoerder van het theater op Katendrecht. Het theater wil graag een tribune realiseren met meer zitcomfort en meer flexibiliteit qua opstelling. De kosten daarvan zijn 80 duizend euro. Maandagmiddag is al meer dan 18 duizend euro binnen. Mensen kunnen vanaf 10 euro hun steentje bijdragen. Bij een donatie van hogere bedragen kunnen ook tegenprestaties gekozen worden, zoals een bordenset van het theater of een Golden Ticket dat toegang biedt tot alle voorstellingen komend seizoen.