De Nooijer gooit opstelling FC Dordrecht om voor bekerduel tegen Almere City

FC Dordrecht-trainer Gérard de Nooijer gaat het een en ander veranderen voor het bekerduel tegen Almere City van dinsdagavond. De hoofdtrainer van de Dordtenaren laat in ieder geval tweede doelman Petar Stoskovic starten en zal verder ook wat aanpassingen doen.

Dat Stoskovic start is niet omdat De Nooijer ontevreden is over eerste doelman Bryan Janssen. "Dat is een afspraak die we hebben gemaakt met de keepers. Verder gaan we wat dingen veranderen, maar dat horen de jongens morgen. Er zullen andere spelers gaan meedoen, omdat ik over sommige niet tevreden ben."

Ommekeer

"Elke wedstrijd die we nu spelen kan de ommekeer betekenen. Als je morgen door kan komen, geeft dat ook vertrouwen richting Sparta en Cambuur. Het schept altijd vertrouwen als je een goed resultaat boekt."

De Nooijer verwacht een sterk Almere. "Ze hebben een uitstekend middenveld, met heel veel ervaring. Ze hebben daar Vossebelt en Loen, en Calcan staat voorin. Ze hebben een degelijke keeper en achterhoede. Ze gaan bij de beste acht eindigen.

Dan moeten wij gaan kijken wat we kunnen ontregelen. Misschien denken ze van Dordrecht staat op de laatste plek, dan kunnen we het rustig aandoen, omdat vrijdag er weer een belangrijke wedstrijd voor de competitie is. Daar moeten wij van zien te profiteren."

Beluister hierboven heel het gesprek met Gérard de Nooijer en Sjoerd Keizer. Daar gaat De Nooijer ook in op de nederlaag tegen MVV en de sterkte van de Keuken Kampioen Divisie.