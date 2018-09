Loting VoetbalRijnmond Cup op maandag 1 oktober gepresenteerd door Bart Nolles

De loting voor de eerste ronde van de VoetbalRijnmond Cup vindt dit seizoen plaats in de studio van RTV Rijnmond. De loting wordt gepresenteerd door Bart Nolles en zal plaatsvinden op maandag 1 oktober. De uitzending is via de kanalen van RTV Rijnmond en VoetbalRotterdam rond 19.00 uur live te volgen.

In totaal zullen 150 eerste-elftallen en 30 vrouwenelftallen op 1 oktober in de koker zitten. De loting van de overige categoriën zal een dag later plaatsvinden. Het inschrijven van nieuwe teams is ook nog steeds mogelijk; dit kan tot en met 30 september.

VoetbalRotterdam.nl is trots op de samenwerking met RTV RIjnmond. “RTV Rijnmond is al jaren een betrouwbare en stabiele partner. Door de samenwerking is het nu mogelijk alles live te streamen en daardoor kan iedereen het volgen”, vertelt Michel Feenstra van VoetbalRotterdam