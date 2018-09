Weer meer reizigers voor Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport heeft afgelopen zomer tien procent meer passagiers vervoerd dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De groei komt onder meer doordat het vliegveld er zes nieuwe bestemmingen bij heeft gekregen.

Het aantal meldingen over het Rotterdamse vliegveld is het afgelopen kwartaal ook toegenomen. Bij de DCMR kwamen drie keer zoveel klachten, bijna 15 duizend, binnen over herrie van startende en landende vliegtuigen, maar ook over laagvliegend verkeer.



De groei in het aantal reizigers is niet alleen te zien bij Rotterdam The Hague Airport. Alle nationale luchthavens kregen meer passagiers. De groei bij Maastricht Aachen Airport was met vijftig procent het grootst. Corendon is vanaf de luchthaven naar meer bestemmingen is gaan vliegen.

Voor 2019 heeft het Rotterdamse vliegveld acht nieuwe bestemmingen toegevoegd. De nieuwe plekken zijn Brindisi, Zadar, Nador, Tanger, Kos, Corfu, Zakynthos en Nice. De nieuwe vluchten worden uitgevoerd door Transavia en Tui.