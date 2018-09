Hoopvolle oma: 'Baby Yassin en moeder Britt binnen week naar huis' (+ video)

"We willen heel erg graag naar huis, maar we hebben nog één laatste stempel nodig", vertelt Sylvia van Baarlen, de oma van Yassin. De baby is bijna een maand geleden geboren in Egypte, maar mag het land niet uit omdat hij geen paspoort heeft.

Egyptische autoriteiten weigeren om een geboorteakte af te geven omdat de vader niet bekend is. Wel heeft Yassin een noodpaspoort gekregen. Die is echter niet geldig zonder die ene laatste stempel.



Van Baarlen heeft veel hoop dat die stempel wel snel gezet gaat worden. "Onze advocaat bespreekt de zaak met de hoogste Egyptische autoriteiten in Caïro. We hopen dit weekend terug naar Rotterdam te gaan."

Eerder vertelde de trotse oma al dat het in Egypte 'teleurstelling op teleurstelling' is, maar zo zei ze ook nu weer: "We weten waarvoor we het doen: naar huis toegaan met de hele familie."

Met Yassin gaat het goed. "Hij is geboren op 26 augustus en hij is kerngezond. Hij groeit als kool. Dat gaat gigantisch snel."

Ronald van Van Baarlen, de opa van Yassin, is sinds zaterdag ook in Egypte om zijn kleinzoon te ontmoeten. Hij heeft afgelopen maand het huis 'babyproof' gemaakt. "We zijn er dan ook helemaal klaar voor om naar huis te gaan."

Als het noodpaspoort van Yassin voor zaterdag niet die nodige stempel krijgt, staat wel het volgende probleem al klaar: het visum van oma Van Baarlen verloopt dan. "Dan gaan we met de advocaat naar het paspoortcentrum. Hopelijk is dat niet nodig en zijn we dan al thuis."