Zorgpremie DSW stijgt minder dan verwacht Chris Oomen, van zorgverzekeraar DSW Foto: Remko de Waal (ANP)

De Schiedamse zorgverzekeraar DSW verhoogt de zorgpremie volgend jaar met 4,50 euro per maand. Dat is lager dan de 10 euro stijging die het kabinet voorspelde. "Het ministerie schat de zorgkosten altijd veel te hoog in", zegt Chris Oomen, directeur van zorgverzekeraar DSW.

De verhoging houdt in dat DSW-klanten in 2019 112 euro per maand betalen voor de basispremie. Het verplicht eigen risico blijft bij DSW 375 euro, een tientje lager dan het wettelijk vastgestelde bedrag. "Het ministerie baseert de voorspellingen niet op de laatste gegevens", zegt Oomen. "Meer recente cijfers laten zien dat bepaalde zorgkosten minder snel stijgen dan verwacht." Een verhoging van de premie kan niet uitblijven, legt de directeur uit. De oplopende kosten van de lonen is de voornaamste reden van de stijging. "Ook worden specialistische geneesmiddelen duurder en werkt de verhoging van het lage btw-tarief door." Lees ook: Geen verhoging, maar verlaging zorgpremie bij DSW De Schiedamse verzekeraar is al jaren de eerste die de premies voor het komende jaar bekend maakt. Het bedrijf zet daarmee vaak de trend voor andere verzekeraars. Vorig jaar verlaagde DSW de premie nog met 0,50 eurocent.