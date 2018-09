Hulp om huiselijk geweld bij collega's te herkennen

Wethouder ​Judith Bokhove heeft dinsdagochtend een 'toolkit' gelanceerd om huiselijk geweld bij werknemers te herkennen. "Huiselijk geweld komt veel voor. Het is ontzettend belangrijk dat het gesignaleerd wordt", zegt Bokhove.

De gratis toolkit is te vinden op de website van de gemeente Rotterdam. "Daar staan allemaal tips en adviezen in over hoe je huiselijk geweld kunt herkennen en vervolgens bespreekbaar kunt maken, want dat is de eerste stap."

Het herkennen is lastiger dan veel mensen denken, want lang niet alle slachtoffers hebben een blauw oog. Let ook op zaken als collega's vaker te laat komen, meer moeite hebben met oogcontact en altijd vergezeld worden door de partner.

Werknemers helpen, is in het belang van bedrijven, benadrukt de wethouder. "Want hoe beter het gaat met de werknemer, hoe beter het gaat met het bedrijf. Het klinkt misschien raar, maar het is ook een win-win situatie."

Veilige omgeving

De werkplaats moet een veilige omgeving zijn en de gelanceerde toolkit moet daaraan bijdragen. Tien procent van al het ziekteverzuim wordt volgens Bokhove veroorzaakt door huiselijk geweld. Veel slachtoffers hebben een baan en dus is de werkvloer een ideale plek om dergelijke zaken te bespreken, meent de gemeente.

"Huiselijk geweld is nog erg omgeven door schaamte", zegt Bokhove. "Slachtoffers zullen dan ook niet snel aan de bel trekken. Het bespreekbaar maken is de eerste stap om huiselijk geweld te stoppen. Je hebt gewoon net een beetje steun nodig."