Brouwerij 'recht-door-zee-biertjes' Noordt wint de Ketelbinkieprijs 2018

"Ik heb internationale prijzen gewonnen met die bieren, maar die zijn allemaal van tafel afgeveegd door deze prijs", zegt Peter Rouwen van Brouwerij Noordt. De bierbrouwer is de 35e winnaar van de Rotterdamse Ketelbinkieprijs.

De prijs is bedoeld voor jonge, Rotterdamse ondernemers die op een originele manier Rotterdam op de kaart zetten. Juist dat maakt Rouwen zo blij. Hij was jarenlang erg druk met het realiseren van zijn droom. "Als je dan zo'n prijs wint, is dat extra emotioneel."

Van De Ballentent naar zijn eigen tent

Rouwen werkte bij De Ballentent in Rotterdam toen hij het plan voor een brouwerij annex café kreeg. Drie jaar lang reed hij heen en weer naar Gent om daar een opleiding tot bierbrouwer te volgen. "In die jaren ben je weinig thuis. Je ziet je familie, je gezin weinig." Maar het harde werken levert nu dus de Ketelbinkieprijs 2018 op.

Wat maakt de brouwerij aan de Zaagmolenkade tot een echte Rotterdamse onderneming? "De drinkbaarheid van het bier", denkt de brouwer uit Rotterdam-Noord. "Er wordt heel veel geëxperimenteerd met bier. Een collega van mij heeft een pizza Hawaii-bier gemaakt. Wij blijven altijd heel dicht bij de basis van het bier."

Sociaal verbindend

Juryvoorzitter Bas Janssen vindt niet alleen het bier echt Rotterdams, maar ook het bedrijf zelf. "De brouwerij is sociaal verbindend in een omgeving die helemaal groeiende en bloeiende is: Rotterdam Noord. Brouwerij Noordt speelde op een hele positieve manier in op onze emoties. Wij dachten: dit is zo Rotterdams. Terechte winnaar."

De laatste winnaars van de Ketelbinkieprijs waren BlueCity010, Mascolori, Groos, Schorem Haarsnijder en Barbier en NieuwRotterdamsCafé.