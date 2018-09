Deel dit artikel:











Dijkgraaf Hans Oosters nieuwe commissaris van de Koning in Utrecht Hans Oosters Foto: Provincie Utrecht

Hans Oosters is voorgedragen als de nieuwe commissaris van de Koning in Utrecht. Oosters is nu nog dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

De dijkgraaf werkt momenteel dertien jaar bij het hoogheemraadschap. Hij is voorgedragen door de Provinciale Staten van Utrecht. Als minister Ollongren ermee akkoord gaat, kan Oosters per 1 februari beginnen met zijn nieuwe baan. “Ik ben blij en vereerd met de voordracht", laat Oosters weten. "Tot 1 februari 2019 blijf ik me actief inzetten voor het prachtige werk bij het hoogheemraadschap.” Oosters (56) heeft staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gestudeerd. Naast zijn werkzaamheden als dijkgraaf is hij sinds 2015 voorzitter van de koepelorganisatie van de waterschappen, de Unie van Waterschappen (UvW). De benoeming tot commissaris van de Koning in Utrecht is voor een periode van zes jaar.