'Bonky' traint in Rotterdam voor eerste Europese lilliputter bokswedstrijd

De Schiedamse 'Bonky' is achttien jaar oud, 1 meter 35 lang en doet 13 oktober mee aan de allereerste Europese lilliputter kickbokswedstrijd ooit. De wedstrijd is onderdeel van 'Fightersheart' in Venray.

Bonky's echte naam is Isam Yukusel. "Ik wil laten zien dat wij als klein mens ook kunnen vechten", zegt de strijdlustige Yukusel. "We zijn wel anders maar we kunnen bijna hetzelfde als iedereen."

Aardig schoppen

Yukusel is nu hard aan het trainen in de Rotterdamse Sporthal de Enk. Zijn trainer Dennis ziet zeker kwaliteit in Bonky: "Ondanks dat 'ie zo klein is en kleine beentjes heeft, kan hij aardig schoppen."

"Ik wil later graag in het buitenland gaan vechten en hoop een echt voorbeeld te worden voor Lilliputters", vertelt Yukusel. 13 oktober neemt hij het op tegen Wopke 'de kleinste baas' Booijen.