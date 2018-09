Steenhuis pakt zilver, brons voor Verkerk op WK judo

Guusje Steenhuis heeft bij de wereldkampioenschappen judo in Bakoe zilver veroverd in de klasse tot 78 kilogram. Ze verloor in de finale van de Japanse Shori Hamada. Marhinde Verkerk pakte het brons na winst op de Britse Katie Jemima Yeats-Brown.

De Rotterdamse Verkerk verloor in de halve finales van de Japanse Shori Hamada, die hiermee een Nederlandse en regionaal getinte finale voorkwam. Guusje Steenhuis uit Hoogvliet plaatste zich namelijk wel voor de eindstrijd, maar verloor daarin ook van Hamada.

Steenhuis versloeg achtereenvolgens de Zuid-Koreaanse Lee Jeongyun, de Hongaarse Evelin Salanki, en de Chinese Ma Zhenzhao. In de finale verloor moest ze na drie straffen het onderspit delven. Verkerk, in 2009 nog wereldkampioene in deze klasse, kostte het al iets meer moeite om de halve finale te bereiken. Zij had, net als in de strijd om brons, in haar eerste partij tegen de Duitse Luise Malzahn én in de kwartfinale tegen de Russin Aleksandra Babintseva extra tijd nodig om haar tegenstander met een golden score uit te schakelen.