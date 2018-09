Schot na ruzie in Rotterdam-Charlois

De politie heeft een 23-jarige man aangehouden voor het afschieten van een pistool op de Grondherendijk in Rotterdam-Charlois. Niemand is gewond geraakt. Het schot werd gelost na een ruzie tussen vier tot zes personen, zegt de politie Rotterdam.

Volgens getuigen is er rond 01:00 uur dinsdagnacht geschoten. De schutter zou weggereden zijn met het vuurwapen, maar bij de aanhouding in de Rosestraat is niets gevonden. Wat de verdachte te maken heeft met de ruzie is nog niet duidelijk.

De gealarmeerde agenten vonden bij het onderzoek op straat een kogelhuls.