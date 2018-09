Roland Vonk vroeg ons: Hoe groeien insecten eigenlijk op? Als je t vergelijkt met zoogdieren (die zijn heel lang baby, kleuter, puppy, lammetje) hoe zit dat met insecten - zijn die na larf of rups gelijk op volle oorlogssterkte?

Antwoord:

De groep insecten die uit een ei komen en niet van gedaante veranderen. De baby noemt men nimf, bijv. baby-bladluizen en –hoofdluizen. Ook de wat grotere insecten in deze groep, zoals de cicade, vervellen van hun oude pantser. Maar net als bij een slang of krab ziet hun nieuwe jasje er na enkele minuten drogen weer uit als voorheen.

En dan de groep insecten die niet een-twee-drie veranderen. Ze lijken in hun kindertijd helemaal niet op hun ouders. Hun kleintjes noemen we larven. Het lieveheersbeestje is zo’n voorbeeld. Een jong lieveheersbeestje vreet zich vol met bladluizen en hecht zich vast aan een blaadje en maakt het een pop. Binnen die laag kan hij zich verkleden. Na een week komt er een bleke kever uit de pop. Als hij opgedroogd is komen de stippen tevoorschijn op zijn huidschild. Zo’n volwassen vorm van een insect noemen we een imago en is dus op volle oorlogssterkte.

