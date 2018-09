Deel dit artikel:











Zijn metalen eindige grondstoffen? vraagje

Natasja van der Ree uit Gorinchem vroeg ons: Je hoort altijd over de olievoorraden die opraken, maar zijn metalen ook geen eindige grondstoffen? Is er bijvoorbeeld een kans dat ijzer binnenkort opraakt? En wat moeten we dan gebruiken, want plastic is gemaakt van olie...

Antwoord:

De metaalvoorraden zijn groter dan je denkt. Olie is niet te hergebruiken, metaal is dat wel. Dat gebeurt op grote schaal en dat wordt alleen maar meer. De auto waar je mee rijdt is hoogstwaarschijnlijk gemaakt van een oude fluitketel of/en raamkozijn of/en.... Dit wordt de circulaire economie genoemd.

