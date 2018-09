Deel dit artikel:











Waarom kunnen we het regenwater dat uit de dakgoot loopt niet opvangen en daar bijvoorbeeld de wc mee door spoelen, ipv als drinkwater? Hergebruik

Hans de Zwart vroeg ons: We hebben het altijd over het milieu. En waarom kunnen we het regenwater dat uit de dakgoot loopt niet opvangen en daar bijvoorbeeld de wc mee door te spoelen ipv als drinkwater. Vroeger werd dat altijd gedaan.

Antwoord:

Door de vooruitgang is die slimme manier van hergebruik verdwenen. Soms blijkt de vooruitgang achteraf een toch een soort achteruitgang. En jaren later wordt dat wiel weer opnieuw uitgevonden. Veel mensen verzamelen nu wel op eigen initiatief hun regenwater. Mensen met een koophuis kunnen hele installaties plaatsen. Voor huurhuizen moet met wat creatiever zijn.

Luister elke zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur naar Vraag het de Bieb op Radio Rijnmond voor vragen en antwoorden.​