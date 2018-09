Supporter krijgt tatoeage voor boek 'Feyenoord Forever'

Supportersvereniging De Feijenoorder (FSV) gaat binnenkort een bijzonder boek uitbrengen. Een paar maanden geleden deed de supportersvereniging een oproep aan fans van Feyenoord, die tatoeages hebben die op welke wijze dan ook te maken hebben met de voetbalclub.

"Er komen minimaal vijfhonderd tatoeages in het boek, terwijl we meer dan tweeduizend foto's hebben ontvangen. We moeten dus gaan kiezen", vertelt Frans Reichardt van FSV. Op de cover van het boek komt een foto van de tatoeage 'Feyenoord Forever' te staan. Deze tekst werd afgelopen vrijdag gezet bij supporter Raymond van der Veen, die de tatoeage won via een winactie van de supportersvereniging.

"Ik wilde zelf al enige tijd een Feyenoord-tatoeage", vertelt de fanatieke Feyenoord-supporter. "Toen ik dit ontwerp zag was ik meteen verkocht." De gloednieuwe tatoeage van Raymond zal dus op de cover van het boek 'Feyenoord Forever - Feyenoord-supporters & hun tatoeages' verschijnen, dat in november van dit jaar uitkomt.

Bekijk hierboven het item over de tatoeage 'Feyenoord Forever', die afgelopen vrijdag gezet werd bij supporter Raymond van der Veen.