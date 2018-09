Het Groot Handelsgebouw gaat naar de Kunsthal

Het Groot Handelsgebouw in Rotterdam krijgt ter ere van zijn 65e verjaardag een tentoonstelling in de Kunsthal. 'Ik sta hier goed' moet alle hoogte- en dieptepunten van het reusachtige verzamelgebouw laten zien.

Het icoon van de wederopbouwarchitectuur is in 1953 als supermodern bedrijfsverzamelgebouw geopend door koningin Juliana. In het begin zaten vooral winkeliers in het gebouw. Op de binnenplaats werd hun waar in de trucks geladen.

In 2016 stond het Groot Handelsgebouw centraal in het wederopbouwfestival 'Rotterdam viert de Stad!' Vanaf het plein voor Rotterdam Centraal liep een trap tot aan het dak van het Groot Handelsgebouw.



Brand en renovatie

In de jaren zeventig woedt er een grote brand in het iconische gebouw en er worden vooral kantoren teruggebouwd. Door veel verschillende huurders en achterstalling onderhoud krijgt het gebouw in de jaren negentig een vervallen aanzien. Na een hoognodige renovatie in 2005 krijgt het gebouw de status 'monument'.

Tijdens de tentoonstelling in de Kunsthal wordt het verhaal van de creatie van architect Huig Maaskant verteld door bijzonder archiefmateriaal, films, foto's en verhalen van Rotterdamse huurders en bewoners.

De tentoonstelling 'Ik sta hier goed'- 65 jaar Groot Handelsgebouw is vanaf zaterdag 13 oktober 2018 tot en met 13 januari 2019 te zien in de Rotterdamse Kunsthal.