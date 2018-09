Hackers: ‘Modems lagen voor het grijpen’

Justitie heeft straffen tot drie jaar cel geëist voor het verspreiden van nepmodems. Het ging om gekloonde modems, waarmee onder meer gratis tv kon worden bekeken bij Ziggo.

De hoofdverdachte is een 37-jarige Rotterdammer. Hij zorgde voor de software en de benodigde certificaten. De man schakelde twee medewerkers van Ziggo in: de een stal de modems uit het magazijn, de ander sloot de apparatuur aan bij klanten.

In totaal zijn vijfhonderd modems gebruikt. Justitie schat de opbrengst voor de hoofdverdachte op 40 duizend euro. Hij zei geen uitgesproken techneut te zijn. “Maar ik heb me eens in het modem verdiept en ik ben wel een beetje handig. Ik zag plotseling een heel netwerk in Nederland liggen.”

Certificaten voor de modems haalde hij uit Servië. Een Ziggo-medewerker pakte de apparaten uit het magazijn. “Ging dat zo makkelijk?”, wilde de rechter weten. “Ja, ze lagen voor het grijpen. Het werd niet geregistreerd.”

De mannen zijn eind november opgepakt.



Tip uit Canada

Het was ook niet Ziggo dat de hacking en diefstal ontdekte. De tip kwam vanuit Canada, waar ook gekloonde modems waren aangetroffen. Het Rotterdamse cybercrime team zette vervolgens pseudo-kopers in om de verdachten te achterhalen.

De apparatuur is verkocht via belwinkels in Rotterdam. De prijs liep op tot 200 euro per modem. Justitie bekijkt nog of de klanten vervolgd gaan worden voor heling.

De twee corrupte Ziggo-medewerkers boden hun excuses aan, zowel aan hun voormalig werkgever als aan de consumenten. “Ik snap dat hierdoor het vertrouwen in het internetverkeer is beschadigd.”

Gokschulden

Financiële problemen waren de drijfveer bij de hackers, zoals gokschulden. De hoofdverdachte had een heel persoonlijk verhaal. “Ik had een goedlopend bedrijf met mijn broer. Het liep als een trein en van die trein ben ik afgegooid. Ik had geen huis meer, sliep in Airbnb.”

Saillant detail: de man heeft onlangs bij Ziggo gesolliciteerd. “Ik heb op alles dat los en vast zit gereageerd.” De sollicitatie bij Ziggo was zonder succes.

Alle gekloonde modems zijn door een simpele druk op de knop uitgeschakeld. De rechter doet op 9 oktober uitspraak.