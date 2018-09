Hondje Bob 'afschuwelijk blij' na bevrijding van vilten vacht

"Het is een afschuwelijk vrij en blij hondje nu. Bevrijd van al dat haar en die pijn", vertelt Babiche Houtman van Dierenopvang Vlaardingen. Hondje Bob (Marley) is van zijn dreadlocks af.

Zaterdagavond werd een hondje vol met dreadlocks binnengebracht bij het opvangcentrum in Vlaardingen. "Hij zat vol met klitten, poep, pies, vlooien en had een slecht gebit", zegt Houtman. "Zoiets heftigs hebben wij hier nog niet mee gemaakt." Het dier is volgens haar maandenlang verwaarloosd.

Niet angstig

De medewerkers hebben het dier, een shih tzu , Bob Marley genoemd vanwege de vele dreadlocks. "Hij is niet echt mager en ook niet erg angstig. Bob had gewoon veel pijn door de anderhalve kilo vervilte vacht die hij mee moest dragen terwijl hij zelf maar acht kilo weegt".

Het lukte de dierenopvang Vlaardingen niet om Bob zelf te knippen. Dus is besloten om het reutje zondag onder narcose te scheren. "Hij is nu zo lief, hij kruipt bijna in je", vertelt Houtman. De Dierenopvang Vlaardingen heeft aangifte gedaan bij de politie. "We hebben nog geen idee wie de eigenaar is of wat er met Bob is gebeurd. Daarom doen we ook allemaal oproepen: Wie kent deze hond?"