Dierenbescherming: waar blijft het houdverbod voor dierenmishandelaars?

De Dierenbescherming wil dat er snel een wetswijziging komt die het mogelijk maakt om mensen die dieren verwaarlozen of mishandelen een houdverbod op te leggen. Veertien maanden geleden is een voorstel hierover naar de Tweede Kamer gestuurd. Maar daarna is het helaas stil geworden, zegt de Dierenbescherming.

"Keer op keer worden we geconfronteerd met schrijnende voorbeelden waarbij het opleggen van een houdverbod veel dierenleed kan voorkomen", schrijft de organisatie op haar website.

Dieren als Kitty en Bob tonen volgens de belangenvereniging aan dat zo'n verbod dringend nodig is.

Kitten Kitty werd deze zomer zwaargewond gevonden in Rotterdam-West. Ze was met tie-wraps aan een hek gebonden. Het poesje had verschillende botbreuken en de huid van haar onderkaak was grotendeels weg.

Afgelopen weekend vond een agent bij de Kralingse Plas in Rotterdam een hondje dat door zijn vervilte vacht amper nog kon lopen. Het dier, dat vanwege zijn dreadlocks de naam Bob (Marley) kreeg, was daar waarschijnlijk achtergelaten door zijn baas.

De Dierenbescherming zegt dat veel mensen achter een houdverbod voor dieren staan. Vorig jaar werden in een onderzoek tien stellingen over dierenkwesties aan het publiek voorgelegd. Het ging onder meer over zwerfkatten, jacht, puppyhandel en het houdverbod.

Met de stelling "Mensen die dieren ernstig mishandelen of verwaarlozen, moet verboden worden om nog langer huisdieren te houden" zei 92 procent van de ondervraagden het eens te zijn.

Gevraagd werd ook welke kwestie het eerst door het kabinet aangepakt zou moeten worden. Met 56 procent van de stemmen eindigde het houdverbod op de eerste plaats.