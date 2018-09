Deel dit artikel:











Lucinda Brand zesde op WK tijdrijden Lucinda Brand (ANP - Vincent Jannink)

Wielrenster Lucinda Brand is zesde geworden op het WK tijdrijden in het Oostenrijkse Innsbruck. Brand, tegenwoordig woonachtig in Rotterdam, gaf 1 minuut en 42 seconden toe in een door Nederland gedomineerde tijdrit. Annemiek van Vleuten pakte voor het tweede jaar op rij de regenboogtrui, voor Anna van der Breggen en Ellen van Dijk.

Brand zat een tijdje in de 'hotseat', totdat haar Canadese ploeggenote bij Team Sunweb Leah Kirchmann als eerste onder haar tijd dook. Zaterdag staat de wegrit voor vrouwen op het programma in Oostenrijk. Ook hierin maakt de 29-jarige Brand haar opwachting. Chantal Blaak verdedigt dan haar regenboogtrui.