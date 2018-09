Kamervragen over verouderde apparatuur Techniek College Rotterdam

De PvdA stelt Kamervragen over de verouderde apparatuur in het techniekonderwijs op het mbo. In het programma Politiek010 van RTV Rijnmond liet bestuurder Philippe Raets van het Techniek College Rotterdam zien dat leerlingen op de school met verouderde apparatuur werken.

"Sommige machines zijn aangeschaft met hulp van het Marchallplan na de Tweede Wereldoorlog. Dus die machines zijn 65 jaar oud, pensioengerechtigd", zei docent Cees Zuithoff. Volgens Raets is er de komende jaren tien miljoen per jaar nodig om de apparatuur op het mbo beter te laten aansluiten op het bedrijfsleven.

PvdA Kamerlid Kirsten van den Hul vindt dat het kabinet extra moet investeren. "Voor mij is deze reportage aanleiding om vragen te stellen aan de minister", zegt Van den Hul. "Wat gaat de minister doen om ervoor te zorgen dat mbo'ers zeker kunnen zijn van het beste beroepsonderwijs?"

Het kabinet presenteerde vorige week in de Miljoenennota wel extra investeringen in techniekonderwijs op het vmbo, maar niet in het mbo. "Dat is een gemiste kans, want juist in het mbo zijn veel nieuwe studenten nodig in de technische sector", zegt Van den Hul.

Coalitiepartij VVD denkt dat het mbo door betere samenwerking met het bedrijfsleven de gewilde apparatuur kan aanschaffen. "Wij denken dat het efficiënter kan doordat bedrijven en scholen op regionaal niveau samenwerken. Je ziet ook dat mbo's machines geleend krijgen van het bedrijfsleven."