Penaltyserie Feyenoord Futsal-ZVV Eindhoven moet over Feyenoord Futsal tegen ZVV Eindhoven

De penaltyreeks van de bekerwedstrijd in het zaalvoetbal tussen Feyenoord Futsal (voorheen TPP-Rotterdam) en ZVV Eindhoven moet opnieuw worden afgewerkt. Er is daarin een fout gemaakt, waardoor Eindhoven volgende week woensdag helemaal naar het Topsportcentrum in Rotterdam moet om de penalty's nogmaals te nemen.

Nadat beide teams bij een 2-2 stand drie spelers een penalty hadden laten trappen, ging de eerste nemer van Eindhoven bij de vierde penalty weer achter de bal staan. Dat is tegen de regels. Deze penalty had genomen moeten worden door een volgende speler die nog geen strafschop had getrapt. Als iedereen een strafschop heeft genomen, dan mag de eerste penaltynemer weer aanleggen. Tijdens het bekerduel ontstond enige consternatie, maar de scheidsrechter van dienst zei dat de eerste nemer van Eindhoven weer moest trappen. Uiteindelijk stapten de Rotterdammers na de penalty's als verliezer van het veld, nadat de bekerwedstrijd in reguliere speeltijd in 5-5 was geëindigd.