Laatste dans voor Kees de Tangokoning (86)

56 jaar stond hij op het podium. Tango, salsa, Mexicaanse swing; het hart van Kees Nouwen is vol van Latijns-Amerikaanse muziek. Maar er komt nu toch een einde aan 'Los Cobanos'. De hoogbejaarde Rotterdammer gaf zijn laatste concert.

De kantine van handbalvereniging Atomium '61 zit lekker vol. "Sommige zien me al heel veel jaar spelen", zegt Kees een paar minuten voor het optreden. Hij knipoogt: "Vaste fans."

Zijn ogen glimmen. De 86-jarige houdt zielsveel van de muziek van het Zuid-Amerikaanse continent. En spelen doet hij ook zo graag. Maar het lijf wordt ouder. "Negentien nummers op een avond spelen, is zwaar. Ik moet er echt van herstellen."

Dan zet hij zet zijn sombrero op, pakt de gitaar werpt een blik in zijn plakboek. Tv-optredens, drie keer in het Scheveningse Kurhaus en mooie recensies in de kranten. De andere muzikanten kwamen en gingen. Sommigen zijn er al niet meer. Het is een mooie tijd geweest.

Gejuich stijgt op uit de kantine. De borrelnoten en plakjes leverworst staan op tafel. Er wordt gedanst. Kees zet het welbekende Guantanamera in. Voor het laatst.

Het tv-programma 'Onze Man op Zuid' staat deze week in het teken van het laatste optreden van Kees Nouwen. Kees heeft nog één droom: een laatste Argentijnse tango met een goede accordeonist. Tips hiervoor zijn welkom! Stuur ze naar maurice.laparliere@rijnmond.nl