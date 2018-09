Een NRC bomvol Fokke & Sukke

NRC viert dinsdag het 25-jarig bestaan van de cartoon van Fokke & Sukke. Alle foto's, advertenties en graphics in de krant zijn vervangen door tekeningen van de beroemde eend en kanarie. Op de voorpagina is ook de hoofdredacteur van NRC, Peter Vandermeersch, getekend. In Fokke & Sukke-stijl, oftewel: met piemeltje.

Makers John Reid, Bastiaan Geleijnse en Jean-Marc van Tol begonnen als tekenaars voor het Amsterdamse studentenblad Propria Cures. Dat er 25 jaar later nog steeds zes dagen per week een Fokke & Sukke in NRC zou verschijnen, hadden ze nooit verwacht.. "We dachten toen: we maken er nog één of twee extra'', zegt Jean-MarcVan Tol, van oorsprong Rotterdammer.

Inmiddels staat de teller al op zo'n 24.000. En dat terwijl het voor Van Tol "nooit de bedoeling was om cartoonist te worden.''

Pijpende honden

Bij NRC ging het licht niet direct helemaal op groen. "Maken jullie als experiment maar eens twee weken lang een grap. Dan zien we wel of jullie het kunnen", kreeg het trio in 1999 te horen.

Van Tol, dinsdag in NRC: "Wij dachten: dat is leuk, maar dan willen we ook direct testen waar de grenzen bij die fatsoenlijke krant liggen. Dus hebben we er een heel foute grap tussen gedaan."

Reid: "Een grap over twee blindengeleidehonden die hun baasjes oraal bevredigen."

Geleijnse: "Waarop Sukke zegt: 'En hij schijnt óók nog 'ns goed de weg te kunnen wijzen'."

Reid: "We hadden 'm verstopt onder een andere grap die wij zelf geweldig leuk vonden. Je ziet allemaal mensen lopen, terwijl Fokke tegen Sukke zegt: 'Hoor je? Ze spelen ons liedje'."

Van Tol: "Die twee redacteuren met wie we spraken, begrepen echt niet wat daar nou zo leuk aan was. Toen kwam die grap van die pijpende honden. Waarop de ene redacteur de andere knipogend aanstootte. 'Maar deze snapte je wel, he?' Toen waren we binnen bij de krant."