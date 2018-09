Rotterdamse politie pakt zeven Albanezen op voor drugshandel en witwassen

De politie in Rotterdam-Zuid heeft de afgelopen weken zeven Albanezen aangehouden. Ook werd zo'n 110 duizend euro, een patroonhouder met munitie, enkele kilo's harddrugs en versnijdingsmiddelen in beslag genomen.

De agenten deden de afgelopen weken meerdere invallen in woningen in Rotterdam-Zuid. Panden aan de Brede Hilledijk, de Polderstraat en de Prinsendijk werden al langere tijd in de gaten gehouden, onder meer omdat auto's er regelmatig korte bezoekjes brachten.

De eerste aanhoudingen werden verricht op 14 september. Een 36-jarige Albanees werd toen gesnapt met 1,5 kilo cocaïne in zijn broek. De woning waar hij vandaan kwam, aan de Brede Hilledijk, werd daarna door de politie gecontroleerd.

De woning bleek een versnijdingspand te zijn: zeven kilo versnijdingsmiddelen, een aantal gram cocaïne en versnijdingsmateriaal zijn in beslag genomen. De politie heeft in de woning een 42-jarige en 51-jarige Albanees aangehouden.

Een dag later was het weer raak. Een auto die na een kort bezoekje aan de Polderstraat wegreed, werd door de politie aan de kant gezet. Bij controle van de auto stuitten agenten op twee pakketten met elk tienduizend euro aan contant geld. De inzittenden van de auto, Albanezen van 30 en 41, werden aangehouden.

In het huis aan de Polderstraat vond de politie meer contant geld, maar ook een patroonhouder met munitie, een geldtelmachine en cocaïne. In het pand werd een 25-jarige man uit Albanië opgepakt.

De laatste inval was op 21 september aan de Prinsendijk. De bewoonster van dat pand werd opgepakt, toen in haar auto twee kilo cocaïne en 32 duizend euro contant geld werd gevonden. De vrouw is de zus van een van de mannen die eerder tegen de lamp liep.

De zeven Albanezen zitten voorlopig vast voor witwassen en drugshandel.