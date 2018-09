Deel dit artikel:











Politie lost waarschuwingsschot bij vermeende gijzeling in Bergschenhoek Foto: MediaTV (Joey Bremer)

Bij een garagebedrijf op een industrieterrein in Bergschenhoek heeft de politie dinsdagavond een waarschuwingsschot gelost. Agenten waren naar het pand gegaan nadat rond 19:00 uur een melding was binnengekomen dat er een gijzeling aan de gang was.

Omdat de politie vermoedde dat er een vuurwapen in het bedrijf was, werden de verdachten benaderd volgens de Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV). Daarbij houden agenten de verdachte personen onder schot. Toen een van de mannen aanwijzingen niet opvolgde, werd een waarschuwingsschot gelost. In totaal zijn drie personen aangehouden. Ze zitten vast voor verhoor. Van een gijzeling bleek volgens een politiewoordvoerder geen sprake. Wat zich wel in het garagebedrijf aan Weg en Land heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. In het pand zouden volgens een getuige drugs in beslag zijn genomen. De politie kan dit niet bevestigen.