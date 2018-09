Excelsior uit de beker na wederom voorsprong van twee goals

Excelsior is dinsdagavond uitgeschakeld in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker. De Kralingers verloren op eigen veld met 3-2 van eerstedivisionist NEC. Net als in de vorige twee competitiewedstrijden gaf de ploeg van trainer Adrie Poldervaart een voorsprong van twee doelpunten weg.

De Kralingers begonnen sterk aan de wedstrijd. Excelsior werd na negentien minuten beloond met een doelpunt. Jeffry Fortes werd in het zestienmetergebied neergelegd, waarna Luigi Bruins vanaf elf meter Excelsior op een 1-0 voorsprong schoot. Tien minuten later verdubbelde Robin Buwalda de score. Maar de verdediger van NEC deed dat in eigen doel (2-0).

Ook de Nijmegenaren in de eerste helft een strafschop. Ole Romeny werd in de 33e minuut in het zestienmetergebied gevloerd, waarna oud-Feyenoorder Anass Achabar NEC vanaf elf meter op 2-1 zette.

Terugkeer

In de tweede helft zag het publiek op Woudestein de terugkeer van Mounir El Hamdaoui bij Excelsior, die vanuit de jeugd doorstroomde naar het eerste elftal.

Vanaf de 79e minuut ging het mis voor Excelsior. Daarin kregen de gasten weer een strafschop, die raak werd geschoten door de ingevallen Sven Braken (2-2). Even later moest Excelsior verder met tien man, omdat huurling Marcus Edwards zijn tweede gele kaart kreeg. Hij mocht, net als assistent-trainer André Hoekstra, met een rode kaart vertrekken.

Iedereen veerde even op toen El Hamdaoui in de laatste minuut van de blessuretijd de winnende goal op zijn schoen had, maar zijn poging belandde tegen de paal. Vervolgens moesten beide teams verlengen, waarin NEC aan het langste eind trok. Guus Joppen ramde in de tweede helft van de verlenging de 2-3 binnen.

Excelsior - NEC 2-3 (2-1)

19' 1-0 Luigi Bruins (penalty)

29' 2-0 Robin Buwalda (eigen goal)

33' 2-1 Anass Achabar (penalty)

79' 2-2 Sven Braken (penalty)

107' 2-3 Guus Joppen

Opstelling Excelsior: Damen; Fortes, Mattheij, Matthys, Van der Meer; Schouten, Mahmudov, Koolwijk; Edwards, Hadouir, Bruins