Bloemetje voor levensredders in Zwijndrecht Burgemeester Schrijer poseert met de Zwijndrechtse helden

Bewoners van de Zuiderkruisstraat in Zwijndrecht letten goed op elkaar. Vorige maand heeft dat het leven gered van een hoogbejaarde bewoner in de straat. Haar keuken stond in brand, maar door adequaat handelen van de buren kon ze gered worden. Burgemeester Schrijer van Zwijndrecht zette de helden gisteren in het zonnetje.

Van de bewoners was Sjaan de eerste die merkte dat er iets mis was. ''Ik rook iets en zag de rook bij de buren uit het huis komen. Ik dacht meteen aan de buurvrouw die bedlegerig is. Die kan er niet af.'' Ze alarmeerde buurman Kees, want die had de sleutel van het huis. ''Het is een geluk dat we de sleutels van elkaar hebben. Zo zou het overal moeten zijn'', zegt Kees. Zonder na te denken ging hij het brandende huis binnen. De bewoonster kreeg hij niet naar buiten, omdat de deur te smal was voor het bed waar ze op lag. Voordat de brandweer aankwam, lukte het een andere buurman om de brand met een deken te blussen. Op het gemeentehuis in Zwijndrecht kregen de vijf helden dinsdagavond bloemen, koffie en gebak van burgemeester Schrijer. 'Door de burenzorg hebben ze een drama weten te voorkomen. Op elkaar letten, daar red je levens mee.''