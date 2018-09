Nieuwe vergelijkingssite: hoe gezond ben jij?

Inwoners van Zuid-Holland-Zuid kunnen vanaf nu op internet bekijken hoe het staat met de gezondheid in de regio. De GGD Zuid-Holland-Zuid heeft daartoe de site hoegezondiszhz.nl gelanceerd.

''De resultaten zijn interessant voor bijvoorbeeld gemeenten, maar ook voor scholen of maatschappelijke organisaties en natuurlijk ouders', zegt coördinator onderzoek Evelien van Zwanenburg.

Sport en overgewicht zijn twee van de in totaal veertien onderwerpen op hoegezondiszhz.nl . Op de site kunnen twee gemeenten met elkaar vergeleken worden, bijvoorbeeld op het gebied van sport. Zo blijken een stuk meer jonge kinderen in Strijen dagelijks buiten te spelen dan in Dordrecht. Omgekeerd zijn er in Dordt meer jonge kinderen lid van een sportvereniging dan in Strijen.

Verder zijn twee keer zoveel 3-jarige kinderen in Dordrecht te zwaar. 9 procent van de Dordtse peuters heeft last van overgewicht, tegen 5 procent van de 3-jarigen in Strijen.