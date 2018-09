Ziekenhuizen krijgen apparaat om leukemie beter op te sporen

Het Erasmus MC en het Albert Schweitzer Ziekenhuis gaan samen een apparaat gebruiken waarmee chronische leukemie veel beter kan worden opgespoord. De ziekenhuizen in onze provincie krijgen ruim 250 duizend euro subsidie voor de aanschaf.

Het apparaat is honderd keer preciezer dan de huidige methode om leukemiecellen op te sporen in het bloed. Er kan dus ook na een behandeling beter mee worden gecontroleerd of de ziekte wel echt uit het lichaam is verdwenen.

Internist Peter Westerweel: “De verfijnde techniek, de zogeheten ‘digitale druppel-PCR’, kan een bloedmonstertje verdelen in 10 miljoen kleine druppeltjes en daarin nog individuele fragmenten van celkernmateriaal van leukemiecellen vaststellen.”

Het Erasmus MC en het Albert Schweitzer gebruiken het apparaat ook voor een onderzoek naar de werking van een medicijn tegen chronische leukemie. Het middel geeft nu nog veel bijwerkingen. Met het apparaat wordt gezocht naar hoe het medicijn het best kan worden gebruikt.