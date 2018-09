Journalist Mark Hoogstad krijgt Rotterdamse persprijs 2018

De Persprijs Rotterdam 2018 gaat naar de Rotterdamse journalist en auteur Mark Hoogstad. Hoogstad bracht dit jaar het boek 'Rotterdam, stad van twee snelheden' uit, over het politieke landschap in de stad.

Hoogstad werkte jaren als politiek verslaggever voor onder meer NRC, Rotterdams Dagblad en Trouw. De prijs, een glazen trofee en een geldprijs van 5 duizend euro, wordt 4 oktober uitgereikt.

Lees ook: Hoogstad schrijft boek voor fijnproever Rotterdamse politiek

De Rotterdamse persprijs is voor journalistiek in welke vorm dan ook, waarin Rotterdamse of de regio centraal staat.

Vorig jaar ging de prijs naar de makers van het Rotterdamse journalistieke online platform Vers Beton voor hun boek Help, we zijn populair. In 2016 kreeg Frank de Kruif de prijs voor zijn boek Het havenschandaal.

RTV Rijnmondverslaggever Paul Verspeek interviewde Mark Hoogstad vorige maand uitgebreid voor het programma Rijnmond Staat Stil.