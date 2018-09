Celstraf geëist tegen fysiotherapeut die patiënte betastte

Een 29-jarige Rotterdammer moet als het aan justitie ligt zestien maanden de cel in voor het betasten van een patiënte. Dat gebeurde thuis bij de vrouw, na een paar flirterige chatgesprekken.

De vrouw was al enige tijd onder behandeling van de fysiotherapeut, toen deze voorstelde bij haar thuis in Den Haag een extra massage te geven. Dit gebeurde via een chatgesprek op LinkedIn. De toon van de chat werd op een gegeven moment van beide kanten flirterig.

Toen de Rotterdammer daarin te ver ging, gaf de vrouw aan daarvan niet gediend te zijn. Pas toen de fysiotherapeut aangaf zich professioneel te zullen opstellen en geen bijbedoelingen te hebben, stemde de vrouw in met het thuisbezoek.

Massageolie

Tijdens de ‘behandeling’ thuis zou de fysiotherapeut meerdere keren haar borsten en vagina hebben betast. De vrouw gaf telkens aan dit niet te willen, maar kon geen kant op doordat de man op haar benen zat.

De fysiotherapeut zegt dat hij mogelijk de zijkant van haar borsten heeft betast en dat hij door de massageolie per ongeluk is uitgeschoten is naar haar geslachtsdeel. Volgens justitie is de verklaring van het slachtoffer geloofwaardiger.

Overstuur

Bovendien getuigde het vriendje van het slachtoffer dat zij die avond totaal overstuur was. Zij vertelde hem dat ze was aangerand door de fysiotherapeut. Ook toen haar moeder de volgende dag langskwam, was het slachtoffer zeer emotioneel en verklaarde opnieuw dat de fysiotherapeut haar had betast.

Verder zijn er chats die de twee na afloop voerden. Daarin geeft de man toe dat hij te ver is gegaan en ontkent de beschuldigingen van de vrouw niet.

Eigen woning

Justitie vindt het strafverzwarend dat de fysiotherapeut zijn positie op deze manier heeft misbruikt in haar eigen woning, een plek waar ze zich veilig zou moeten kunnen voelen. De man werkt inmiddels niet meer als fysiotherapeut.

Tegen de Rotterdammer is 24 maanden cel geëist, waarvan acht maanden voorwaardelijk. De rechter doet over twee weken uitspraak.