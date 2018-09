Nachtmetro mindert toch vaart in Spijkenisse

De nachtmetro richting de Akkers gaat vanaf december in het weekend in plaats van 80 kilometer per uur 50 rijden. Dat heeft de Metropoolregio besloten nadat bewoners uit Spijkenisse woensdagochtend hebben ingesproken tijdens een vergadering.

De pilot van de RET om de metro richting de Akkers in het weekend tot 02:00 uur 's nachts op volle snelheid door te laten rijden, stuitte op verzet bij omwonenden. In eerste instantie zou de RET een proef draaien tot eind december. Daarbij rijdt de metro tot Spijkenisse Centrum en daarna zonder passagiers op lage snelheid en met gedoofde lichten richting het eindstation gaan. Nu heeft de Metropoolregio de proef ineens verlengd tot december 2019 en was het plan om de metro met 80 kilometer per uur met passagiers helemaal door te laten rijden tot het laatste station.

De buurtbewoners in Spijkenisse, verenigd in de BOH, spraken vorige week hun zorgen en bezwaren uit tegen de gemeenteraad van Nissewaard. Woensdagmorgen deelden ze dezelfde zorgen over geluidsoverlast en sociale veiligheid bij de stations met de Metropoolregio. Wethouder Bal van Nissewaard steunde dat verzoek.

De snelheid van de nachtmetro gaat per december omlaag. Omwonenden willen ook graag dat er meer aandacht komt voor veiligheid op de stations. Ook hopen ze dat de Metropoolregio bij het beoordelen van de pilot, komend voorjaar, rekening houdt met draagvlak bij alle omwonenden van de nachtmetro, niet alleen of het de investering waard is.