Bodem Maashaven langzaam volgestort met zand voor nieuw getijdenpark

Baggerschepen zijn begonnen met het storten van zand op de bodem van de Rotterdamse Maashaven. In de toekomst moet op die plek een getijdenpark komen, een park in het water met onder invloed van eb en vloed meer ruimte voor natuur en waterdieren.

Woensdagochtend lag baggerschip Hein in de Maashaven om een lading zand op de bodem te leggen. "Er zitten luiken in het schip, die gaan open en dan zakt het zand er langzaam uit", legt Andre van Hassent van het Havenbedrijf uit.

De Maashaven is nu nog een haven voor binnenvaartschippers. De ligplaatsen voor binnenvaartschepen worden opnieuw ingericht. In totaal wordt er 200 duizend kub zand op de bodem gestort. Dat zand komt van de bodem van de Nieuwe Waterweg, die wordt juist uitgediept. Het zand vormt de basis voor het aan te leggen getijdenpark.

Er vaart ook een zogenaamde 'bodemegalisator', de Husky, om het ongelijk gestorte zand plat te schuiven.

Het storten gaat nog een week of drie duren, per keer kan baggerschip Hein 2300 kub zand per keer storten. Het schip heeft gps aan boord, daarmee kan de bemanning precies zien waar het zand moet komen, legt Van Hassent uit.

Het getijdenpark moet in 2022 klaar zijn.