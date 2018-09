EUR: games kunnen helpen tegen depressies

Games kunnen helpen bij de bestrijding van depressies en angsten, met name bij jongeren. Dat zegt professor Rutger Engels, rector magnificus van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Engels denkt zelfs dat sommige spellen weleens net zo goed kunnen werken als gebruikelijker therapieën.

Stigma

Games kunnen iets wat met normale therapie soms lastig lukt: jongeren lang boeien. Uitval is een groot probleem bij de behandeling van jongeren, net als het stigma rond het hebben van psychologische problemen. Jongeren vinden het vaak lastig er met elkaar over te praten", zegt Engels.

Hij was onder meer betrokken bij de ontwikkeling van het spel Mindlight, waarin de hoofdpersoon zijn grootmoeder moet redden uit een spookhuis. De speler kan daarmee leren angsten onder controle te krijgen. Ook hielp hij de virtuele depressieve vriendin Lisa te bedenken, die je kunt helpen en die daar dan op reageert. Zij kan depressies bespreekbaar maken in klassen.

Wetenschapsfestival

''Het ontwikkelen van games is duur. Ook vind ik dat we alleen games moeten gebruiken in behandelingen als we echt zeker weten dat ze werken. Dat vraagt om goed onderzoek en ook dat is duur en kost tijd. Maar die inspanningen zijn het wat mij betreft waard", aldus Engels.

Tijdens het wetenschapsfestival Science Open zaterdag in Rotterdam vertelt de rector magnificus er meer over.