Politie stuit op 10 duizend euro cash achter radiator

De Rotterdamse politie heeft woensdagochtend een 25-jarige Rotterdammer en 23-jarige vrouw uit Tilburg aangehouden. Ze worden verdacht van drugsbezit en witwassen.

Surveillerende agenten zetten de man op de Mijnsherenlaan in Rotterdam-Zuid aan de kant. In zijn auto lag een halve kilo heroïne.

Agenten brachten daarna een bezoekje aan de kamer van de Rotterdammer in het Art Hotel, waar ook de vrouw uit Tilburg zich bevond. Daar stuitten zij op meer dan 10 duizend euro cash, dat achter de radiator was verstopt. Ook vonden agenten versnijdingsmateriaal.

Het tweetal is opgepakt. De politie nam naast het versnijdingsmateriaal en de heroïne ook een Rolex en andere dure spullen in beslag.

Ook vorige maand was het raak in het hotel nabij de Maassilo. Toen vonden agenten 17 duizend euro in de kluis op een kamer van twee Albanezen.