Mbo'ers die doorstromen naar het hbo in Rotterdam krijgen extra begeleiding

Rotterdamse mbo-colleges en hogescholen willen samen betere begeleiding geven aan mbo-studenten die na het mbo een economische studie in het hbo willen volgen. Op dit moment vallen veel studenten uit, die vanuit het mbo doorstromen naar een hbo-opleiding.

"We zien een trend over meer jaren dat zo'n 49% van alle mbo'ers die naar het hbo gaan, uitvalt. Alle scholen constateren dat", zegt Frank van der Loo van het doorstroomprogramma tegen RTV Rijnmond.

Albeda, Zadkine, Inholland, Hogeschool Rotterdam en STC Group hebben daarom een plan bedacht om de kans van slagen van mbo'ers die willen doorstuderen op het hbo te vergroten.

Volgens Van der Loo kunnen mbo'ers het hbo-niveau vaak wel aan. Het kost alleen nog te veel tijd om te wennen aan de manier van studeren op het hbo, zoals bijvoorbeeld het bestuderen van boeken. "Tegen de tijd dat studenten gewend zijn aan het hbo, is het het einde van het studiejaar. Dan hebben ze al een te grote achterstand opgelopen", zegt Van der Loo.

Die extra begeleiding komt niet alleen van docenten, maar ook van meerderejaars studenten, die de doorstromers als buddy's met studietips laten zien hoe studeren op het hbo gaat.

In het voorlaatste jaar van het mbo kunnen studenten een ontwikkelassessment doen. Daaruit blijkt dan waar ze nog aan moeten werken om beter mee te kunnen komen op het hbo. In het laatste jaar kunnen studenten een keuzevak 'studeren in het hbo' volgen. De extra begeleiding die studenten op het mbo al krijgen, is voor het grootste deel geïntegreerd in het onderwijs en is dus geen extra studielast voor de studenten.