Sabrina Starke brengt nieuw album uit rond het thema identiteit Foto: archief

De Rotterdamse zangeres Sabrina Starke brengt vrijdag haar nieuwe album Underneath the Surface uit. Het is het zesde album van de soulzangeres en draait om de zoektocht naar haar identiteit. "Het is herkenbaar en het is lekker dansbaar", vertelde Starke woensdagochtend in het radioprogramma 'Wakker'.

Starke lanceert haar nieuwe album op een speciale kunstexpositie over identiteit in TENT Rotterdam. Ook de tentoonstelling, met werk van negen kunstenaars, is opgezet door de Rotterdamse zangeres. "Ik werk altijd vanuit een thema en heb een missie. Ik wil mensen inspireren en laten nadenken rondom het thema identiteit", zegt Starke. "Iedereen loopt met meerdere verhalen rond. Vaak beoordeel je iemand van de buitenkant maar het is juist interessant om het gesprek aan te gaan en te onderzoeken wat er achter iemand zit", vertelt Starke. Luister het hele radiogesprek met Sabrina Starke hierboven terug