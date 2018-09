Deel dit artikel:











Justitie eist in hoger beroep celstraffen van 12 en 14 jaar voor roofmoord Rotterdam Archieffoto rechtbank

Justitie heeft in hoger beroep gevangenissen van twaalf en veertien jaar geëist voor een roofmoord in Rotterdam in december 2014. Daarbij kwam de toen 56-jarige Jan Buizer om het leven.

Mede-kroegeigenaar Buizer was met een plastic zak over het hoofd gewurgd met onder meer een waterslang. Ook werd hij beroofd van geld en een fles whisky. Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde in januari 2015 aandacht aan de zaak. Na de uitzending werden een 42-jarige vrouw en de 30-jarige man opgepakt. De eis van het OM sluit aan op de eerdere eis van de Officier van Justitie en het vonnis van de rechtbank in 2016. De verdachten ontkennen dat ze het slachtoffer om het leven hebben gebracht en gingen in hoger beroep. Het tweetal werd eerder in Rotterdam veroordeeld tot 12 en 14 jaar cel. "Jan Buizer is in zijn eigen huis zonder aanleiding op beestachtige wijze afgeslacht. Daarnaast vloeit uit de proceshouding van verdachten voort dat zij hun verantwoordelijkheid voor dit gruwelijk gebeuren uit de weg zijn gegaan. Dat weegt ook mee in de eis", zegt justitie. Op 23 oktober doet het hof uitspraak in deze zaak.