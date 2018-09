Rotterdams college start in oktober met wijkgesprekken

De gesprekken, die burgemeester Aboutaleb en de tien wethouders in alle Rotterdamse wijken met bewoners gaan houden, starten half oktober. De eerste bijeenkomst is in Rotterdam-Ommoord.

Het Rotterdamse college gaat onder leiding van wethouder Kathmann elke twee weken een wijk in om in gesprek te gaan met de Rotterdammers. Met deze gesprekken hopen de wethouders duidelijk te krijgen welke problemen er in bepaalde gebieden leven.



Het vorige college hield onder de noemer 'Date je college' regelmatig dit soort gesprekken in een tent op de Binnenrotte. Ook toenmalig wethouder Eerdmans organiseerde regelmatig bewonersavonden. Dit nieuwe college wil dat nu gaan uitbreiden. "Het was er wel, maar niet structureel en ook niet voor alle onderwerpen", zegt wethouder Kathmann van Wijken.

Kathmann benadrukt dat het echt de bedoeling is om met de ideeën en problemen van bewoners aan de slag te gaan. “Gewoon eens luisteren naar de mensen. Dat is waar ook veel behoefte aan is. Dus al zou dat het zijn, dan zou het ook al goed zijn. Maar nee, het is echt de ambitie om dingen die worden neergelegd mee te nemen naar de Coolsingel en op te lossen."

Het is de bedoeling om het eerste jaar alle gebieden in Rotterdam te bezoeken. Zelf gaat burgemeester Aboutaleb vier tot vijf keer per jaar spreekuur houden in de Tarwewijk in Rotterdam-Zuid, zo maakte hij al eerder bekend bij RTV Rijnmond. "Ik wil weten waarom die wijk achterblijft."