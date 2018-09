Grond Giessenlanden vormt geen gezondheidsrisico

In de grond in de gemeente Giessenlanden zit de giftige stof PFOA, blijkt uit onderzoek. Omdat het om lage gehalten gaat, vormt de grond geen gezondheidsrisico en is het wel veilig om te gebruiken voor bijvoorbeeld een moestuin.

De stof PFOA is in het verleden jarenlang uitgestoten door Chemours in Dordrecht. Het is een grondstof voor teflon.

Via wind en de regen is de stof neergekomen in een breed gebied rond de Dordtse fabriek en in de bodem gezakt.

Om te onderzoeken in hoeverre PFOA ook de bodem in de gemeente Giessenlanden heeft bereikt, is de bodem in de gemeente op tien plekken onderzocht.

Daaruit kwam naar voren dat aan de westelijke kant van de gemeente gehaltes PFOA zijn gevonden, die variëren van 15 tot 50 microgram per kilo. De ondergrens om de bodem voor een moestuin te gebruiken, ligt op 86 microgram per kilo.

Het onderzoek geeft een eerste beeld van PFOA in de gemeente Giessenlanden. Om meer inzicht te krijgen, is in juli 2018 opdracht gegeven om aanvullend onderzoek te verrichten naar het irrigatiewater bij moestuinen. Dat onderzoek wordt uitgevoerd op basis van het recent gehouden onderzoek.