Streep door ombudsman voor Rotterdams vliegveld

Er komt geen ombudsman voor Rotterdam The Hague Airport. Diverse betrokken partijen hadden te veel vraagtekens bij de nieuwe functie.

De ombudsman was één van de adviezen die voortkwam uit het rapport van Joost Schrijnen. Hij deed onderzoek naar de uitbreidingsmogelijkheden van het vliegveld.

Ewald van Vliet, oud-burgemeester van Lansingerland, onderzocht als kwartiermaker vervolgens wat de functie van de ombudsman moet inhouden. Daarover liepen de meningen blijkbaar uiteen. Althans, de Rotterdamse wethouder Judith Bokhove schrijft woensdag in een brief aan de Rotterdamse raad dat Van Vliet met een negatief advies over de ombudsman komt.

Van Vliet kan daarover inhoudelijk niet veel zeggen: ''Ik moet volgende week nog verslag doen bij de Provinciale Staten, maar de opmerking van de wethouder is niet onjuist. Binnenkort kom ik met een verslag.''

Twee belangrijke partijen die door Van Vliet werden geconsulteerd waren de leiding van Rotterdam The Hague Airport en de omwonenden, onder meer vertegenwoordigd in de vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast (BTV).

De directie van het vliegveld vroeg zich vooral af wat de bevoegdheden van de ombudsman waren. ''Wij dachten dat het iemand zou worden die vooral naar de klachten zou kijken. Mogelijk zou de functie breder worden. Wij vroegen ons vooral af of daar wel een mandaat bij kwam. Want als je verwachtingen wekt, moet je het ook kunnen waarmaken'', zegt een woordvoerder.

Een zegsman van de BTV zegt dat de vereniging werd gevraagd de komst van een ombudsman te onderschrijven met een handtekening. Zo ver wil het bestuur van omwonenden die de ontwikkelingen rond RTHA volgen niet gaan.

Volgende maand zal er meer duidelijkheid komen over het vervolg rond de toekomst van het vliegveld. Dan wordt ook bekend wat het onderzoek naar de eventuele uitplaatsing van de trauma- en politiehelikopters heeft opgeleverd.

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft onlangs in de beantwoording van Kamervragen laten weten nog geen beslissing over de verdeling van het Nederlandse luchtruim te willen nemen. RThA heeft daarom ook nog geen plannen om een nieuw besluit over uitbreiding van het vliegveld aan de minister voor te leggen.