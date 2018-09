Flying Grass Carpet fleurt jaar langer Schouwburgplein op

Ook de komende zomer kunnen mensen genieten van het Flying Grass Carpet op het Schouwburgplein in Rotterdam. Het tapijt fleurt sinds augustus 2017 het plein op. De grasmat zou eigenlijk maar een jaar blijven liggen, maar de gemeente heeft anders besloten.

"Het is een enorm succes", zegt Bart Cardinaal van HUNK-design. "We zijn destijds door de gemeente Rotterdam gevraagd om het flying grass carpet neer te leggen om te kijken of het plein dan op een andere manier gebruikt zou kunnen worden."

Dat blijkt goed te werken, merkte Cardinaal en ook de gemeente Rotterdam. "Vanaf het begin dat het hier lag, merkte je dat mensen anders op het plein reageerden. Mensen blijven langer, ze spreken hier af, gaan voetballen en hangen hier rond. Het geeft een leuk en goed gevoel."

Op het Schouwburgplein ligt niet alleen een metersgroot tapijt. Ook zijn er bankjes en stoeltjes en een podiumpje waar speeches en optredens gegeven kunnen worden.

"Vroeger was het niet zo levendig", zegt een man die woensdagmiddag op het Schouwburgplein te vinden is. "Nu zijn er veel meer mensen."

De gemeente heeft besloten het tapijt een jaar langer te laten liggen. "De gemeente heeft gezien dat het plein is veranderd en dat er positief op gereageerd wordt. Het plein wordt zo beter gebruikt. Ik vind dat het tapijt heel goed werkt hier", vertelt de bezoeker.